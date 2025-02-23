快訊

加護病房缺床 護理師連上13小時做到想哭

新北五股今晨9.6度！再冷一天就回暖 3月4日鋒面再來

全民權證／智邦 選逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理

法人看好智邦（2345）第1季營運淡季不淡，持續受惠AI加速卡與交換器需求增加；2025年AI相關營收持續成長，儘管北美客戶將尋求智邦以外的第二供應商，但智邦仍為高階產品供應商，而較舊款AI相關產品及SmartNIC等中低階產品交由其他供應商生產，預期客戶導入第二供應商反而有利於智邦產品組合轉佳。

智邦400GbE交換器出貨穩定，800G產品出貨將逐季成長。智邦未來將受惠於1.6TbE交換器升級趨勢。而伺服器機櫃相關產品方面，目前仍小量試產。

權證發行商建議，看好智邦後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 智邦 權證

延伸閱讀

淘寶家具實體店香港開幕 商界：看好香江經濟前景

馬斯克xAI發表Grok 3 法人看好四檔台系供應鏈受惠

關稅戰掃到越南？網通廠淪海嘯第一排

全民權證／智邦 挑價內外10%

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周五（21日）呈開高走高格局，終場指數上漲242.7點，收在最高的23,730點，累計全周上漲577點。期貨商表示...

期貨商論壇／群創期 潛利可期

群創（3481）為全球領先的顯示面板製造商，近年積極推動業務轉型，從傳統面板市場擴展至智慧醫療、車用顯示與半導體先進封裝...

期貨商論壇／黃金期 「錢」途光明

川普元月20日正式就任美國總統後，陸續宣布預計或立即對多個國家提高進口關稅，其中，對中國進口貨物全面課徵10%的關稅，此...

亞力、華城 認購聚光

隨著人工智慧（AI）帶動電力基礎建設新增需求，以及汰舊換新的需求，市場看好亞力（1514）、華城（1519）等台灣廠商營...

聚陽、來億 瞄準90天期

電子傳產類股健康輪動，帶動指數21日開高收高，終場大漲242點，收23,730點，創半年多來收盤新高，周線翻紅，技術面翻...

技嘉、英業達 四檔閃亮

台股上周五（21日）AI伺服器族群表現強勢，技嘉（2376）、英業達（2356）等表現亮眼，發行券商建議，對於AI伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。