全民權證／華碩 兩檔活跳跳

華碩（2357）受惠輝達（NVIDIA）的新VGA發表，同時GB200開始拉貨，加上DeepSeek可望帶動AI PC及顯卡出貨量，受到市場關注，上周五（21日）股價站上700元大關，收709元歷史新高。

華碩近來加速AI產品線布局，涵蓋AI伺服器、AI PC、AI手機、IPC相關產品等，隨應用成長，相關產品貢獻可望進一步提升。

高盛證券的衛星產業報告亦指出，隨著軍用、民用通訊需求激增，低軌衛星成為新顯學，華碩有望在未來數年加入低軌衛星供應鏈。

權證發行商表示，投資人如看好華碩投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證。（元大證券提供）

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