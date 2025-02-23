技嘉、英業達 四檔閃亮

台股上周五（21日）AI伺服器族群表現強勢，技嘉（2376）、英業達（2356）等表現亮眼，發行券商建議，對於AI伺服器族群偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，輝達（NVIDIA）全新GeForce RTX 50系列顯卡推出，根據供應鏈調查顯示，顯卡品牌商普遍認為通路庫存健康，且中國大陸市場需求暢旺，加上多款3A遊戲大作上市，2025年顯卡市場前景樂觀。

技嘉1月合併營收210.91億元，創同期新高，不受農曆年工作天數較少影響，逆勢月增19.86%，也比去年同期增加24.58%，主要是受惠於AI伺服器需求暢旺。

技嘉2024年第3季產品營收比重分別為主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。技嘉的輝達GB200 AI伺服器本季開始出貨，下一代將推進至GB300，下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

英業達1月營收458.4億元，年增3.8%。法人預期，隨大型CSP業者的AI資本支出居高不下，同時AI訓練在推論模型將加速普及，長期而言仍將提升AI伺服器整體採購量，預估英業達今年全年AI伺服器維持雙位數成長幅度。

英業達已打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，擁有陸系CSP廠訂單，隨著DeepSeek掀起市場需求浪潮，法人看好將帶動英業達訂單需求升溫。