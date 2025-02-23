聚陽、來億 瞄準90天期

電子傳產類股健康輪動，帶動指數21日開高收高，終場大漲242點，收23,730點，創半年多來收盤新高，周線翻紅，技術面翻多，其中，聚陽（1477）、來億-KY（6890）等傳產股紛紛走揚。發行券商指出，對於傳產族群後續表現看多投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人看好紡織、製鞋產業。在製鞋股部分，看好第1季營運呈現淡季不淡。紡織與製鞋業今年展望正逐步上修中，第2季進入鞋廠旺季，營運將明顯受益今、明年的俱樂部及世界盃舉辦，預期第4季鞋廠將見拉貨潮，推升相關供應鏈表現。

展望聚陽第1季表現，法人認為，受到交期挪動的因素干擾，且客戶觀望川普關稅政策，下單傾向審慎影響，預估出貨量及價格有年增表現，預期本季營收年增高個位數。法人指出，川普關稅政策仍對聚陽有利，聚陽來自美系客戶回補庫存訂單將釋出，推估第2季出貨動能顯著增溫，可望年增超過雙位數，趨勢正向期待。

來億-KY主要客戶包含Adidas、HOKA等；市場預期Adidas今年營運雙位數成長，其中，台廠因產能擴增及ESG排名佳，持續取得對手市占，法人評估，成長將優於Adidas自身成長。

權證發行商建議，看好聚陽、來億-KY可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。