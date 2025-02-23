快訊

加護病房缺床 護理師連上13小時做到想哭

新北五股今晨9.6度！再冷一天就回暖 3月4日鋒面再來

聚陽、來億 瞄準90天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
聚陽董事長周理平。 聯合報系資料照
聚陽董事長周理平。 聯合報系資料照

電子傳產類股健康輪動，帶動指數21日開高收高，終場大漲242點，收23,730點，創半年多來收盤新高，周線翻紅，技術面翻多，其中，聚陽（1477）、來億-KY（6890）等傳產股紛紛走揚。發行券商指出，對於傳產族群後續表現看多投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人看好紡織、製鞋產業。在製鞋股部分，看好第1季營運呈現淡季不淡。紡織與製鞋業今年展望正逐步上修中，第2季進入鞋廠旺季，營運將明顯受益今、明年的俱樂部及世界盃舉辦，預期第4季鞋廠將見拉貨潮，推升相關供應鏈表現。

展望聚陽第1季表現，法人認為，受到交期挪動的因素干擾，且客戶觀望川普關稅政策，下單傾向審慎影響，預估出貨量及價格有年增表現，預期本季營收年增高個位數。法人指出，川普關稅政策仍對聚陽有利，聚陽來自美系客戶回補庫存訂單將釋出，推估第2季出貨動能顯著增溫，可望年增超過雙位數，趨勢正向期待。

來億-KY主要客戶包含Adidas、HOKA等；市場預期Adidas今年營運雙位數成長，其中，台廠因產能擴增及ESG排名佳，持續取得對手市占，法人評估，成長將優於Adidas自身成長。

權證發行商建議，看好聚陽、來億-KY可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

權證 聚陽

延伸閱讀

經典賽／萬能右腕2.0！一通電話「東洺上去」 熱給4萬人看好緊張

淘寶家具實體店香港開幕 商界：看好香江經濟前景

美股重挫台指期夜盤跌 法人：台股關注輝達財報

馬斯克xAI發表Grok 3 法人看好四檔台系供應鏈受惠

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周五（21日）呈開高走高格局，終場指數上漲242.7點，收在最高的23,730點，累計全周上漲577點。期貨商表示...

期貨商論壇／群創期 潛利可期

群創（3481）為全球領先的顯示面板製造商，近年積極推動業務轉型，從傳統面板市場擴展至智慧醫療、車用顯示與半導體先進封裝...

期貨商論壇／黃金期 「錢」途光明

川普元月20日正式就任美國總統後，陸續宣布預計或立即對多個國家提高進口關稅，其中，對中國進口貨物全面課徵10%的關稅，此...

亞力、華城 認購聚光

隨著人工智慧（AI）帶動電力基礎建設新增需求，以及汰舊換新的需求，市場看好亞力（1514）、華城（1519）等台灣廠商營...

聚陽、來億 瞄準90天期

電子傳產類股健康輪動，帶動指數21日開高收高，終場大漲242點，收23,730點，創半年多來收盤新高，周線翻紅，技術面翻...

技嘉、英業達 四檔閃亮

台股上周五（21日）AI伺服器族群表現強勢，技嘉（2376）、英業達（2356）等表現亮眼，發行券商建議，對於AI伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。