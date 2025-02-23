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烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

期貨商論壇／黃金期 「錢」途光明

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，錢途光明。（路透）
黃金期，錢途光明。（路透）

川普元月20日正式就任美國總統後，陸續宣布預計或立即對多個國家提高進口關稅，其中，對中國進口貨物全面課徵10%的關稅，此舉不僅可能提高美國企業進口原料時成本，同時也引發中國採取反制措施。

除對部分美國進口貨物提高關稅外，另外將包含鎢在內的部份稀有金屬列出禁止出口項目，而美國所需的鎢礦有四分之一由中國進口，美國製造業為取得足夠的鎢，勢必將付出較高的成本，並對財報帶來負面影響，並對整體股市帶來波動，為了規避資本市場潛在的風險，整體市場對黃金避險功能的需求將有持續增強的可能。

觀察CFTC統計至11日的最新資料，非商業交易人在2月初對持倉部位進行多單減碼，但就整體持倉口數而言，目前仍處在相當高的水位，顯示非商業交易人對後續波段行情仍維持偏多布局。

綜合觀察，若非商業交易人的多單持倉水位仍處在偏高程度，則黃金期貨的波段行情將可維持偏多格局。

CME期貨交易所的黃金期貨自今年1月以來持續走強，並在2月初順利突破去年高點，目前走勢仍維持強勢多頭格局，雖然在漲多後難免回檔，但若能站穩在5日均線之上，操作仍可維持偏多布局。（華南期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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