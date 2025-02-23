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期貨商論壇／群創期 潛利可期

經濟日報／ 記者周克威整理
面板大廠群創光電。 聯合報系資料照
面板大廠群創光電。 聯合報系資料照

群創（3481）為全球領先的顯示面板製造商，近年積極推動業務轉型，從傳統面板市場擴展至智慧醫療、車用顯示與半導體先進封裝領域。隨著全球科技發展加速，群創不僅面臨面板市場景氣循環的挑戰，也迎來新興技術應用帶來的成長機會。

群創積極布局AI智慧醫療領域，推出全台首台AI智能化療調劑機器手臂，進軍智慧醫療市場。此領域具有較高的毛利率，約30%以上，能有效提升獲利能力，降低對傳統面板市場的依賴。

且積極開發面板級扇出封裝（FOPLP）技術，未來有機會進一步與台積電等半導體龍頭企業合作。半導體產業對於先進封裝需求日增，AI晶片的高運算需求也推動更大尺寸基板的需求，成為未來成長的重要動能。

群創目前持有600億元現金，是全球唯一淨現金經營的面板公司。透過嚴格的資本支出控管，過去六年來維持穩健的投資報酬率（TSR）6.5%，優於其他面板業者，同時，穩定的財務結構有助在市場波動時保持競爭力。

群創目前正處於轉型關鍵期，透過AI智慧醫療、汽車面板與先進封裝等領域布局，未來成長潛力可期。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 群創 面板

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