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台指期 外資保守布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（21日）呈開高走高格局，終場指數上漲242.7點，收在最高的23,730點，累計全周上漲577點。期貨商表示，台股格局仍為大區間震盪，而近期台股已多次來到高點，須留意近期重大事件發生，如本周輝達財報的公布、還有接下來的G20財長與央行行長會議。

台指期上周五上漲209點至23,745點，正價差為14.75點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加811口至3,490口，其中外資淨空單增加722口至25,255口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少761口至995口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，賣權OI增量不增反減；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀格局；技術面上，台股目前W多方型態明確，短線各均線多頭排列不變下，仍可以持續樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五呈開平走高格局，在電子等多數類股上揚收紅帶動下，盤中重返至5日均線，終場上漲逾200點，以紅K棒帶下影線作收；近期各類股輪漲使指數突破上周高點，周線收紅，在下方均線持續向上墊高下，維持多方格局不變，震盪後有機會挑戰前波高點。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.13，VIX指數下降0.65至17.73；外資台指期買權淨金額0.15億元、賣權淨金額0.39億元，整體選擇權籌碼面偏多。

台指期 選擇權

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