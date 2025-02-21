華邦電、南亞科 四檔夯

台股昨（21）日表現亮眼，其中DRAM族群受外資法人關注，華邦電（2344）、南亞科（2408）皆有外資買盤明顯介入，發行券商建議，對於DRAM族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

外資麥格理日前指出，雖然DRAM市場短期動能疲弱，但仍然看好產業長期發展，並相信到2025年中，將看到更多上行跡象，加上DDR4庫存持續去化、DDR5推出，有望帶動相關個股營運進一步增溫。

華邦電部分，受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記憶體（HBM），AI在邊緣端應用爆發，目前已經有十餘家客戶找上華邦電開案。

另外，華邦電在NOR方面產銷平衡預期年對年成長，今年下半年需求可望大幅成長，SLC NAND方面因較多供應商退出，在明年下半年有可能供應吃緊，預期伺服器需求持續健康，智慧家庭與車用和PC／NB需求穩定。

南亞科1月合併營收為21.62億元，月減1.96%，年減29.35%；南亞科總經理李培瑛強調，DRAM產業「最壞情況已過」，可能在2025年上半年觸底，有機會在第2季開始復甦。

展望2025年，DRAM市場受惠區域經濟刺激方案，消費性產品需求轉佳 ，看好PC／NB新品提升DRAM規格，而AI PC、AI手機等相關AI產品將帶動記憶體出貨量價。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外15%以內、逾120天商品介入。