泓德、世紀鋼 挑偏價外

碳關稅、半導體客戶 RE100 以及科技大廠數據中心發展等趨勢下，綠電成為剛性需求。 政府也鼓勵民間業者參與綠能以彌補台電投資不足，泓德能源（6873）、世紀鋼（9958）有商機，權證券商建議挑偏價外的相關權證操作。

泓德能源以能源聚合商角色參與電力交易，泓德澳洲市場已鎖定1.4GW開發量體，日本市場有1.2GW儲能開發量體與500MW光電開發量體。看好泓德能源海外市場發展，2024年泓德能源海外營收比重小於1%，預估2025年海外營收占比可達5~8%，並於未來五年朝向30~50%比重靠攏。

泓德能源有日本、澳洲及菲律賓市場，除了2024年5月拿下日本長期脫碳素儲能系統容量73MW標案，2025年2月董事會更是宣布正式通過與日本三菱電機等夥伴共同設立合資公司「HeLM Aggregation株式會社」，並引進三菱電機參與泓德私募案取得3.07%股權。也決議與ZEN Energy集團共同成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標投資容量共1.4GW，並通過該平台收購南澳大型光電及儲能案場Solar River的相關資產。

世紀鋼目前在手專案有台電二期、海龍風場等，其中台電二期有望於今年首季結案，第2季輪到海龍案，入帳基礎穩定前行。台電2期與海龍風場共588.5MW裝置容量、52支套管式水下基礎穩定交貨下，帶動營運穩定發展，後續可望在產品噸數更高的海龍風場進入大組工程階段下，毛利率得到支撐。世紀鋼政商關係綿密，長期來股性活潑，頗受市場注目。

看好泓德能源、世紀鋼的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。