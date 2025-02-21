全民權證／保瑞 押價內外15%

保瑞（6472）1月合併營收16.36億元，年增33.59%；公司表示，CDMO業務領域在2025年開年就迎來多起新客戶技轉與量產專案，馬里蘭州無菌注射廠營運表現亦突出。

保瑞去年併購的無菌製劑廠，已取得美國FDA查核通過的無菌針劑製程技術與產能，成為美國本土擁有的第三座生產基地、在全球的第十個藥廠據點。另外，日前收購Pyros Pharmaceuticals，將Pyros的VIGAFYDE 「即用型」口服液納入旗下，VIGAFYDE是FDA唯一核准的即用型vigabatrin劑型，除能減輕罕病家庭負擔，並提升市場接受度。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、90天以上的認購權證介入。（國泰證券提供）

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