全民權證／胡連 選逾四個月

胡連（6279）受惠比亞迪下單增加，營收占比由2023年的6.8%回升至2024年的9.3%，加上後續有機會取得新訂單，比亞迪2025年對胡連營收貢獻可望回升至10%以上。

中國大陸新能源車仍維持25%高成長，有利胡連營運；歐洲地區先前取得馬瑞利專案、比雅久線束及麥格納的電動後照鏡訂單。北美地區主要為鏟雪車需求。另目前取得新產品PCB保險絲盒訂單，一年可貢獻3,000萬元，預計2025年營收貢獻可成長15%。LEAR與胡連2021年第4季設立合資貿易公司，2024年貢獻營收2.7億元，預期2025年營收可貢獻3.24億元，合資效益將顯現。

若看好胡連後市可買進價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證。（元富證券提供）

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