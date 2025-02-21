快訊

冷氣團達標 吳德榮：北部溼冷到下周二清晨 228連假大幅回暖

「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

經典賽／中華隊爆冷敗…外媒也震驚「大巨蛋寂靜 能聽見西班牙休息室的聲音」

全民權證／胡連 選逾四個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

胡連（6279）受惠比亞迪下單增加，營收占比由2023年的6.8%回升至2024年的9.3%，加上後續有機會取得新訂單，比亞迪2025年對胡連營收貢獻可望回升至10%以上。

中國大陸新能源車仍維持25%高成長，有利胡連營運；歐洲地區先前取得馬瑞利專案、比雅久線束及麥格納的電動後照鏡訂單。北美地區主要為鏟雪車需求。另目前取得新產品PCB保險絲盒訂單，一年可貢獻3,000萬元，預計2025年營收貢獻可成長15%。LEAR與胡連2021年第4季設立合資貿易公司，2024年貢獻營收2.7億元，預期2025年營收可貢獻3.24億元，合資效益將顯現。

若看好胡連後市可買進價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

人民日報曝任正非座談會發言：中國「缺芯少魂」緩解

西班牙電動車市場洗牌！比亞迪1月熱賣更是特斯拉4倍多

比亞迪智駕車只要30萬！與DeepSeek使出「核彈級」戰略 特斯拉自駕神主牌要被砸？

比亞迪升級「天神之眼」車價不漲反降 4,700名車主怒轟官方「割韭菜」！

相關新聞

泓德、世紀鋼 挑偏價外

碳關稅、半導體客戶 RE100 以及科技大廠數據中心發展等趨勢下，綠電成為剛性需求。 政府也鼓勵民間業者參與綠能以彌補台...

華邦電、南亞科 四檔夯

台股昨（21）日表現亮眼，其中DRAM族群受外資法人關注，華邦電（2344）、南亞科（2408）皆有外資買盤明顯介入，發...

全民權證／金像電 二檔耀眼

金像電（2368）1月營收月減0.4%、年增4.9%，維持高檔，表現符合法人預期，營運亮眼主要來自AI相關需求強勁，農曆...

全民權證／保瑞 押價內外15%

保瑞（6472）1月合併營收16.36億元，年增33.59%；公司表示，CDMO業務領域在2025年開年就迎來多起新客戶...

全民權證／胡連 選逾四個月

胡連（6279）受惠比亞迪下單增加，營收占比由2023年的6.8%回升至2024年的9.3%，加上後續有機會取得新訂單，...

最牛一輪／昇達科走揚 元大47俏

昇達科（3491）是全球LEO衛星被動元件的領導廠商，預估2024~2028年來自於LEO的收入將以40%的年複合增長率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。