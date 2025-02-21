全民權證／金像電 二檔耀眼

金像電（2368）1月營收月減0.4%、年增4.9%，維持高檔，表現符合法人預期，營運亮眼主要來自AI相關需求強勁，農曆春節加班生產因應。

展望後市，市場估第1季營收104.9億元，季增6.8%、年增15.7%，有望創單季新高，每股純益（EPS）3.4元，季增20%、年增38.7%。展望2025年，AI伺服器需求持續暢旺，尤其看好來自ASIC需求成長，網通受惠來自400G及800G交換器隨著滲透率提升及結構優化，成長明確，至於NB預期隨新機將汰換為Window 11為主，或有換機潮，對2025年NB需求不看淡下，全年EPS上看15.9元。

權證券商表示，看好金像電後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

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