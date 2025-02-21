3月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲242.79點，收23730.25點。3月電子期收1308.70點，上漲13.85點，逆價差0.75點；3月金融期收2176.80點，上漲2.80點，正價差2.97點。
3月電子期以1308.70點作收，上漲13.85點，成交498口。4月電子期以1306.80點作收，上漲11.10點，成交2口。
電子現貨以1309.45點作收，上漲14.91點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差0.75點。
3月金融期以2176.80點作收，上漲2.80點，成交229口。4月金融期以2170點作收，下跌6.40點，成交2口。
金融現貨以2173.83點作收，上漲11.03點；3月金融期貨與現貨相較，正價差2.97點。實際收盤價以期交所公告為準。
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