3月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲242.79點，收23730.25點。3月電子期收1308.70點，上漲13.85點，逆價差0.75點；3月金融期收2176.80點，上漲2.80點，正價差2.97點。

3月電子期以1308.70點作收，上漲13.85點，成交498口。4月電子期以1306.80點作收，上漲11.10點，成交2口。

電子現貨以1309.45點作收，上漲14.91點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差0.75點。

3月金融期以2176.80點作收，上漲2.80點，成交229口。4月金融期以2170點作收，下跌6.40點，成交2口。

金融現貨以2173.83點作收，上漲11.03點；3月金融期貨與現貨相較，正價差2.97點。實際收盤價以期交所公告為準。