台股開盤上漲38點 台積電開高5元

台股21日開盤指數為23,526.13點，上漲38.67點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲5元。

群益投顧表示，從股市處高評價仍能在川普政策風險下，維持高檔強勢整理相當一段時間，顯示資金氾濫去化無處=股市主要挹注希望。川普政策風險漸顯險被市場嚴格檢視下，美股要延續短線續「忽視風險的資金行情」，需先本波多頭領頭標普500指數站上周三高點。川普關稅政策衝擊科技（大廠）業成本與市場風險偏高下，選股對具備風險趨避與基期優勢納入更多考量。盤面輪動快速，擇強守技術面短打應對。

操作題材可留意：

1.軍工股─美國總統川普批評台灣的國防支出不夠、應該提高到GDP的10%，賴清德總統近日宣示，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%的目標。推估總體國防支出在2027年將高達8,255億，國防部年度預算將比2025年大幅增加2,689億。

2.網安廠營運進入加速成長期─ Cisco 預估企業在加速數位轉型過程中，對雲端網絡設備需求將持續攀升，2月上旬，上調其2025財年營收預測。瑞祺電（6416）鎖定高階資安系統、高階邊緣運算伺服器等市場，預估市場規模到2028年將達470億美元。AI資安需求有望拓展至更多企業端加速導入，瑞祺電通、立端（6245）等網安廠營運有望進入加速成長期。

周四（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,176.65點，下跌450.94點、跌幅1.01%；S&P500指數下跌0.43%；那斯達克指數下跌0.47%；費半指數上漲0.02%。台積電ADR下跌0.42%。

受零售商和大型科技公司拖累，沃爾瑪銷售成長放緩的預警引發對消費者支出停滯的擔憂。金價飆升至紀錄新高，顯示在不確定性日益增加的情況下投資者紛紛尋求避險。中概股表現突出，那斯達克中國金龍指數收高1.6%，盤中一度上漲4.7%；嗶哩嗶哩ADR上漲8.8%，受惠於其上季財報超預期。阿里巴巴在美國上市的ADR大漲8.1%，未來三年，集團在雲和AI的基礎設施投入將超越過去10年的總和。

三大法人周四集中市場合計賣超238.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超167.9億元，投信賣超64.4億元，自營商（自行買賣）買超20.3億元，自營商（避險）賣超26.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,649口至2,679口，其中，外資淨空單減少218口至24,533口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,322口至1,756口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,300點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11下降至1.08。VIX指數下降0.52至18.38。外資台指期買權淨金額-0.1億元 ; 賣權淨金額0.56億元。整體選擇權籌碼面中性。