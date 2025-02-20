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期貨商論壇／原油期 價格有壓

經濟日報／ 記者崔馨方整理
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

航運指數最近持續反彈，除因貨櫃三雄回升，還有俄烏戰爭停戰帶來的重建需求預期，散裝航運股也出現轉強。期貨法人建議，可搭配臺灣期交所推出的航運期貨，每一口原始保證金15,000元，有助交易人靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

永豐期貨分析，自上周哈瑪斯與川普對嗆後，雙方似乎沒有更多衝突，但在埃及原定本月27日的阿拉伯峰會改期至3月4日，將討論近期川普關於加薩地帶的計畫。依胡塞組織所言，若以色列違反停火協議，胡塞組織將恢復海上的襲擊，近期據許多調研機構預測紅海危機將在今年底結束。在台股方面，因川普關稅政策，台股近期處於大區間震盪，英特爾分拆事件出現後，不確定性持續升高，類股輪動較為快速，估大區間震盪將持續。

投資人可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。

該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台股 川普 期貨交易

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