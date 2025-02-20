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期貨商論壇／航運期 避險利器

經濟日報／ 記者崔馨方整理
航運示意圖。 圖／AI生成
航運示意圖。 圖／AI生成

期貨法人表示，14日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加兩座至588座，為連續第三周增加，顯示美國維持增產步伐；另一方面，美國石油協會（API）預期19日當周美國原油庫存將較上周增加333萬桶，高於市場預期的增加220萬桶，將影響油價，可留意原油期貨操作機會。

由於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）考慮延後原定於4月開始的增產計畫，加上烏克蘭無人機襲擊哈薩克影響每日輸出量達160萬桶的原油管道，以及美國天氣嚴寒影響該國原油生產進度，市場對供應的擔憂支撐3月交割的輕原油期貨價格19日上漲。

不過，國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，川普積極協調俄烏之間停戰，可望緩解先前俄羅斯原油出口遭美方制裁的影響。

然而，歐洲多國對於未參加美、俄之間談判出現雜音，且川普警告將對伊朗恢復最大程度施壓的政策，顯示原油供應在地緣政治影響下仍存不確定性，以及北半球氣候嚴寒以及哈薩克原油輸送管道受損，對於供應面的擔憂將為輕原油價格帶來支撐。（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 石油 美國

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