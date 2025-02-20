台指期 高檔震盪格局

股期雙市昨（20）日於平盤之下震盪，終場指數齊步走弱，現貨指數下跌116點，收23,487點；台指期跌72點至23,538點，正價差為50.54點。期貨分析師表示，台股處大區間高檔震盪，近期應留意地緣政治、川普動態以及台積電（2330）走勢。

台積電、聯發科等權值股及人工智慧（AI）概念股昨天壓盤，台積電早盤大跌20元，摜壓台股一度跌203點、下探23,400點，隨台積電跌勢收斂，終場下跌116點收23,487點，連二跌，守住5日線，目前位於所有均線之上，且均線皆是向上走升，有利於指數續攻。

法人表示，短線行情雖然受到川普關稅不確定性干擾，但歐美主要市場指數皆接近歷史新高，可能代表關稅利空逐漸鈍化。

籌碼面部分，三大法人賣超238.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,649口至2,679口，其中外資淨空單減少218口至24,533口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,322口至1,756口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,300點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,400 點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.11下降至1.08。VIX指數下降0.52至18.38。外資台指期買權淨金額0.1億元 ; 賣權淨金額0.56億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀格局。

再從技術面來看，目前台積電測試季線1,076元支撐力道，短線而言，台股在14日低點不破下，台股拉回仍可以樂觀操作。