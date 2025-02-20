快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營擴散… 非賴系想上位恐被清算

鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

全民權證／志聖 選價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

志聖（2467）受惠台積電持續擴廠，近來營收、獲利表現攀高，法人看好志聖早已布局CoWoS、HBM等領域，看好今年志聖營運仍將向上。

分析師指出，志聖近年積極拓展半導體市場，尤其在CoWoS與HBM等先進封裝技術領域，持續投入研發。去年在先進封裝設備出貨帶動，半導體相關業務占營收比重已逾三成，預測今年半導體營收有望挑戰倍增，且占營收比也會持續攀升。志聖也是G2C聯盟成員，聯盟中各自的生產人員可以互相調配與合作；因應市場需求，去年志聖已擴大廠地，預估今年在先進封裝的需求維持強勁。

權證發行商表示，看好志聖後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期二個月以上的權證介入。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

半導體 志聖 營收

延伸閱讀

昔被指「窮小子與富家女」婚姻不被看好　《千歲大人》明星夫妻宣布離婚

一家獨大！三星HBM概念股噴出

興櫃股王印能科技將上櫃 抽中有望賺逾40萬元、中籤率0.56%

金寶、光寶科 押長天期

相關新聞

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（20）日公告調整金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、臺灣生技期貨契約（BTF）、東證期貨...

期貨商論壇／航運期 避險利器

期貨法人表示，14日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加兩座至588座，為連續第三周增加，顯示美國維持增產步伐；另一...

期貨商論壇／原油期 價格有壓

航運指數最近持續反彈，除因貨櫃三雄回升，還有俄烏戰爭停戰帶來的重建需求預期，散裝航運股也出現轉強。期貨法人建議，可搭配臺...

台指期 高檔震盪格局

股期雙市昨（20）日於平盤之下震盪，終場指數齊步走弱，現貨指數下跌116點，收23,487點；台指期跌72點至23,53...

華城、中興電 四檔帶勁

台積電開低，台股昨（20）日終場拉回116點，收在23,487點，以傳產族群較有表現，其中，華城（1519）、中興電（1...

全民權證／志聖 選價內外10%

志聖（2467）受惠台積電持續擴廠，近來營收、獲利表現攀高，法人看好志聖早已布局CoWoS、HBM等領域，看好今年志聖營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。