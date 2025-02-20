全民權證／順達 兩檔閃金光
順達（3211）2024年自結全年淨利衝上26.73億元、年增239.21%，每股純益（EPS）為17.59元，儘管去年IT主業NB應用業績下滑，但順達握有大量不動產利益貢獻，帶動全年獲利表現。
展望後市，法人認為，資訊產品電池受惠AI PC電池容量提升，此外，非IT業務有望成為今年成長主軸，伺服器備援電池系統（BBU）將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長。另一方面，在手產專土地13,382坪，公允價值逾百億元。整體而言，本業成長且業外助攻，法人看好2025年營運表現。
權證發行商建議，看好順達後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
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