全民權證／長科 挑逾三個月
長科*（6548）開發出應用於Mini LED的導線架，具備成本優勢，目前在車用市場已有出貨實績，且供應國際LED大廠，預期2025年營運將呈現成長的態勢。
Mini LED TV採用長科*導線架，可有比較大的發光角度，可減少LED使用數量，長科已與韓系大廠推出65吋的Mini LED TV產品，下半年可望有新機種推出，由於TV背光市場相較車用市場大，且消費性產品導入新產品的速度相較車用市場快，Mini LED TV對未來的營收貢獻可以有所期待。長科*目前有消費性與網通相關的急單，長期看好汽車電子化帶動的相關導線架需求應用（MCU、PMIC與網通IC等）。
看好長科*的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期三個月以上的權證介入。（永豐金證券提供）
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