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微星、華碩 押寶長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

中國AI新創公司DeepSeek的平價推理模型，降低AI算力門檻，法人普遍看好將帶動AI PC及顯卡出貨量，同時擁有AI PC及顯卡業務的微星（2377）、華碩（2357）後市表現，投資人可以資金門檻低的權證介入。

根據統計，微星元月營收166.5億元，月增32.2%、年增1.6%，由於輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯卡初期供不應求，帶動微星首季可望淡季不淡。法人看好微星今年業務展望正向，主因在於持續擴大新產品及新事業，包括將推出新NB產品，並加速布局AI伺服器市場，客戶涵蓋二線、三線雲端服務供應商（CSP）及中小企業。海外布局上，也持續拓展東南亞、印度及中南美洲市場。

分析師表示，微星致力拓展AIOT業務，包括IPC、充電樁、車電等領域，成為未來營運成長動能。近來受新款顯卡熱銷，帶動股價上揚；中長期來看，微星持續深耕核心電競業務並積極拓展新領域，具評價面提升契機。

華碩也受惠DeepSeek效應可望帶動AI PC及顯卡業務增加，法人指出，DeepSeek有助AI推廣，對消費應用端如AI PC、VGA卡、IPC、機器人等有利，而華碩相關產品占比超過80%。

華碩近來加速AI產品線布局，產品涵蓋AI PC、AI手機、AI伺服器以及IPC相關產品等，產品線完整，隨著AI應用爆發，將有助於華碩AI產品貢獻進一步提升，日前甫推出最新AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra。

權證發行商表示，投資人若看好微星與華碩後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證，以小金搏大利。

AI 微星 華碩

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