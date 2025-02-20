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華城、中興電 四檔帶勁

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
華城董事長許邦福。聯合報系資料照
華城董事長許邦福。聯合報系資料照

台積電開低，台股昨（20）日終場拉回116點，收在23,487點，以傳產族群較有表現，其中，華城（1519）、中興電（1513）等紛紛大漲表態。發行券商指出，對於重電族群後續表現看多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

台電至2024年底，累積虧損已超過4,200億元，負債比達到93%。中央政府原編列1,000億元預算補貼台電，然而立法院1月表決通過刪除台電預算案，經濟部長日前暗示調漲可能，隨著電價審議會將在3月下旬召開並決定4月電價，帶動重電族群走高。

法人指出，立法院刪減台電補貼預算1,000億元，市場擔憂台電財務弱化令綠能以及電網等投資計劃受阻，甚至可能進一步導致綠能政策轉向，預期綠能政策攸關能源供應穩定性、國際減碳壓力和半導體科技大廠需求，相關中興電、華城等的重電股持續看好。

華城中長期受惠於綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫的實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長。2025年訂單已經在手，預期外銷比重將持續擴大，將依照客戶需求增加產能，外銷成長來自於美國基礎建設法案和削減通膨法案等。

中興電受惠台電強韌電網計畫，且為國內唯一可生產345kV超高壓GIS廠商，目前在手訂單量約410億元，訂單能見度達2026年，除台電訂單，統包工程及美國重電市場也是另一動能，離岸風電3-1期亦有取得工程標案。

台電 綠能

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