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大成鋼、中華車 四檔靚

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球股市在美國總統川普揮出關稅大刀、聯準會可能持續放緩降息步調下，過去幾年備受青睞的AI股陷入震盪，大成鋼（2027）、中華車（2204）等傳產績優生，重回投資買盤的擁抱。權證券商建議，可買進相關個股的認購權證，條件包括價內外10%內、距到期日超過100天以上，藉以放大槓桿利潤。

川普日前下令對所有進口到美國的鋼鐵和鋁材產品徵收25%的進口關稅，影響最大的會是「232關稅」所豁免的國家。總結這次關稅的影響，對鋁產品的影響程度遠大於鋼鐵產品，將導致美國本土製造的鋁材產品成本將大幅上揚。

美國鋼鋁下游廠商正緊急補庫，驅動美國國內價格上揚，關稅政策有利於通路商的利潤。大成鋼逐步擴大其鋁捲板的自製產能，將進一步推升產品毛利率，市場上修今年營收預估至1,082.2億元、年增19.8%，毛利率預期在單價提升下，將進一步年增3.3個百分點至22.3%，全年每股稅後純益（EPS）為2.9元，年增135.9%。

中華車受國產化條例影響，去（2024）年下半年營運表現遽降，而隨著自製率達標，MG 車型可望逐漸恢復正常產銷，且J SPACE銷售表現佳，有助於帶動今年營運全面提升。

法人指出，中華車的MG主力車款HS 1.5T已滿足國產化要求，自製率達標可恢復正常產銷。因受供應鏈重組、原物料上漲等因素影響，HS 1.5T旗艦版新車售價由91.5萬元調升至93.9萬元，仍具市場競爭力。

而仍維持限量接單狀態的HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版以及ZS 1.5L旗艦版，雖未確定恢復正常銷售時點，也同步公告今年式車型售價，MG車款有望逐步恢復正常產銷。

中華車藉由MG國產化自製率達標可恢復產銷、商用車銷售業績佳，2025年營運有望自谷底翻身，且呈現逐季回升態勢，全年EPS約6.3元。

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