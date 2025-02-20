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金寶、光寶科 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
金寶董事長許勝雄。聯合報系資料照
金寶董事長許勝雄。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）股價回溫，AI伺服器概念股也逐步走出DeepSeek風暴陰霾，股價回歸基本面。包括金寶（2312）、光寶科（2301），因來自AI伺服器相關營收占比提升，元月營收亮眼，相關權證受矚目。金寶昨（19）日股價逆勢上漲0.45元，漲幅1.75%，收在26.15元。

根據統計，金寶受惠客戶提前拉貨，元月營收150.2億元，月增14.8%，年增36.1%，為歷來同期新高。法人看好，在客戶需求增溫帶動，金寶首季營運可望淡季不淡。AI伺服器方面，今年將進入量產階段，預期明年會有更大貢獻。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

分析師表示，由於金寶持續優化產品結構，並布局AI伺服器、充電樁等領域，同時也持續優化轉投資公司營運體質，在新產品出貨效益顯現，以及集團整體產品組合優化，看好金寶今年營運表現。

光寶科今年也受惠AI伺服器市場需求強勁，對包括電源等零組件及模組訂單有利，目前與AI相關營收占營收比重已達兩位數。法人看好，光寶科電源機櫃應用在新一代AI伺服器電源已陸續出貨放量，為今年營運動能增添柴火。

根據統計，光寶科1月營收121.4億元，年增22.6%，其中雲端及物聯網部門營收占整體44%。法人表示，光寶科雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨暢旺，看好AI相關動能有望延續，且遊戲機等消費性產品拉貨回升，今年整體營運表現將持續向上。權證發行商表示，投資人若看好金寶與光寶科後續表現，可挑價內外10%以內，距到期天數超過四個月長天期權證，以小金搏大利。

AI 光寶科 營收

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