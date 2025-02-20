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全民權證／華城 二檔強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
圖／經濟日報提供
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華城（1519）受惠美台等市場淨零轉型趨勢，長期變壓器需求穩健，法人預估2024年產能增加30%至40%，2025年持續擴增30%以上，近日股價打底完成後，啟動反彈走勢。

華城2013年與日立製造所合作生產500KV超高壓變壓器，進軍國際市場，目前已成國內唯一、東南亞最大的500KV電壓的世界級重電變壓器廠。法人指出，目前重電設備市場供不應求，161KV以上大型變壓器交期二年、69KV中小型變壓器交期一年，華城積極增加電力級變壓器等重電設備外銷，去年外銷營收占比逾50％，因外銷毛利率較高，可望帶動整體毛利及獲利續揚。

權證發行商建議，可買價內外10%以內、距到期日四個月以上權證，參與短多行情。（群益證券提供）

外銷 權證 華城

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