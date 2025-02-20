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全民權證／中興電 選逾150天

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
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受惠台電持續加碼電網建設預算，法人看好，重電業者中興電（1513）將因此受惠，同時中興電在345kV的氣體絕緣開關（GIS）產品上具不可取代性，推升中興電股價反彈，昨（19）日逆勢上漲0.5元，收在150.5元。

法人分析，中興電2025年預估新接訂單達200億元，潛在案件包含儲能、燃氣及離岸風電統包工程訂單。隨強韌電網與能源轉型需求強勁，看好台電拉貨遞延逐步改善，有利中興電營收表現。海外市場部分，主要發展日本和越南市場，由中國廠區出貨 GIS／GCB 重電設備，帶動中國廠區出貨。權證發行商表示，看好中興電後市的投資人，可挑選價內外15%左右，距到期日超過五個月的長天期權證介入，靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

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