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全民權證／台積電 瞄準價平

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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台積電（2330）1月營收月增5.4%、年增35.9%，創同期新高、且是歷史單月次高；台積電法說會原估第1季美元營收250億~258億美元，中間值季減4%，新台幣營收為8,200~8,462億元。

不過，因1月經歷多次地震，部分生產中晶圓受影響，第1季營收預期將較趨近低標，市場估2、3月平均單月營收2,650億~2,750億元，月減10%，毛利率預計介於57%~59%，單季每股稅後純益（EPS）約13.2元。

雖DeepSeek推出，市場出現疑慮，但AI是趨勢，看好台積電業績仍向上，估全年美元營收年增24%~25%，外資、內資預估全年EPS 57~60元間。權證發行商建議，看好台積電後市的投資人，可買進價平附近、剩餘天數超過四個月權證，搶搭槓桿利潤。（凱基證券提供）

台積電 營收

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