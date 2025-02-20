期貨商論壇／上銀期 居高思危

全球第三大滾珠螺桿與線性滑軌廠上銀（2049），受惠半導體及航太訂單持續成長，第1季稅後淨利有望進一步提升；2025年營運動能強勁，未來前景仍值得關注。

國票期貨顧問研究部廖千慧指出，上銀目前整體訂單能見度約二至三個月，受川普提出關稅政策影響，短期急單需求增加。

除半導體產業出貨明顯增長外，上銀針對美國製造優先帶動的市場前景，規劃在美國擴大機電產品與機器人整合服務等業務，就近搶攻商機。

在機器人業務方面，除了工業型關鍵零組件外，上銀也與美國物流新創公司合作，推出新一代專用型的物流機器人，預計今年將先小量開始出貨，年底再逐步放量。

此外，上銀也將擴大布局晶圓機器人及人形機器人領域。

當前美國檯面上的機器人公司，都開始與上銀美國子公司接觸，洽詢諧波減速機、交叉滾柱軸承等相關產品的合作機會，顯示上銀在全球機器人市場方面的布局持續深化。

再由技術面來看，上銀期貨自2月4日以帶量長紅K站上所有均線之上，並突破1月中旬以來近三周的箱型橫盤整理上緣，站上所有均線之上，帶動價格屢創歷史新高價，當前價格沿著5日均線維持向上攀升的趨勢，均線也呈現多頭發散，惟量能開始出現縮減，短期須留意轉為高檔震盪風險。（國票期貨提供）