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期貨商論壇／生技期 短線震盪

經濟日報／ 記者崔馨方整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

臺灣生技期貨於上周五（14日）創下波段高點後，近期呈高檔震盪格局。法人指出，隨下檔月線支撐持續走升，波段攻勢延續，短線震盪過後仍有機會再攻。

元富期貨表示，川普上台來已宣布一系列關稅措施，13日進一步宣布大規模的對等關稅計畫，最快4月2日生效，使全球市場充滿不確定性，這種情況通常會讓資金尋找避險標的。

由於生技類股因與景氣循環關聯較低，多依賴研發與創新，與關稅壁壘影響較小，相對不受全球供應鏈變動的波及，再加上醫療需求不受景氣影響，醫療保健、製藥與生技產品需求仍然穩定，成為投資人的資金避風港。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，其契約規模約為21萬，而保證金為新台幣15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢，在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本，進行交易及避險，提升資金效率。

技術層面來看，隨下檔月線支撐走升，短線震盪過後仍有機會再攻。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，有高度的投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度做加減碼動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股

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