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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

股期雙市昨（19）日於平盤附近震盪，終場指數齊步走弱，現貨指數下跌62點，收23,604點；台指期跌37點至23,608點，正價差為3.92點。期貨分析師表示，台指期整體格局仍處在大區間高檔震盪的整理格局，由於WTO將舉行閉門會議，須留意後續動態。

展望後市，元富期貨表示，台指昨日盤中再創農曆年後新高，維持高過高、低不破低的多方架構，多方攻勢能否延續，須持續關注川普政府關稅政策，以及聯準會（Fed）將公布的會議紀要，留意Fed官員對於利率政策的最新看法。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2461口至4,328口，其中外資淨空單減少4,161口至24,751口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,456口至4,078口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,400點。

永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.11。VIX指數下降0.35至18.9，整體選擇權籌碼面中性；群益期貨表示，近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI的差距為1.7萬餘口，買權OI增量不足。

周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。另外，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀格局。

技術面目前台股波動率再度走低，短線在台股各均線呈現多頭排列下，台股的拉回仍可以樂觀操作。

台指期 選擇權

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