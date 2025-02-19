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2月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌62.03點，收23604.08點。2月電子期收1304.55點，下跌1.50點，正價差0.19點；2月金融期收2164.40點，下跌14.80點，正價差0.33點。

2月電子期以1304.55點作收，下跌1.50點，成交159口。3月電子期以1300.85點作收，下跌6點，成交384口。

電子現貨以1304.36點作收，下跌4.92點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.19點。

2月金融期以2164.40點作收，下跌14.80點，成交178口。3月金融期以2167點作收，下跌14.80點，成交285口。

金融現貨以2164.07點作收，下跌12.25點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.33點。實際收盤價以期交所公告為準。

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2月電子期跌 金融期漲

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