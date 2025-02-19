菱光犀利 選逾四個月

接觸式影像感測模組（CISM）廠菱光（8249），受惠5G和物聯網技術的快速發展，對影像感測器需求強勁，自結今年1月營收3.79億元，年增率50.6%，月增率19.8%；1月獲利4,200萬元，年成長2.33倍，每股純益0.4元。

菱光主力為彩色接觸式CISM影像感測器，業務涵蓋電子零組件及資料儲存等領域，在基本面升溫下，近期股價轉強，自開紅盤日2月3日盤中低點45.5元，一路上漲，到昨（18）日盤中一度看到64元波段新高，終場上漲1.9元，收在62元，寫下金蛇年來新高價，上檔壓力暫看前波高點69.5元。

菱光為東元集團轉投資CISM接觸式影像感測模組製造商，為全球第一大CISM廠，主要應用於多功能印表事務機、掃描器、影印機、驗鈔機、指紋辨識機等產品。由於CISM應用範圍廣，除電腦周邊商品外，菱光也供貨給無人機業者。

菱光表示，隨著5G和物聯網技術迅速發展，對影像感測器的需求將持續強勁增長，將持續開發除事務機外的新應用領域商機，現已有出貨無人機客戶，今年新商品研發將聚焦於安控、工業檢測應用，並計劃導入人工智慧（AI）影像處理功能，以提升營運表現。

權證發行商表示，投資人如看好菱光投資機會，可挑選價內外10%以內、距到期日超過四個月以上等條件的認購權證，透過靈活操作來參與個股行情。