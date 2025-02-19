佳能、華晶科 四檔叫好

台股昨（18）日早盤在平盤上下震盪整理，受惠於台積電神龍擺尾，台股尾盤急拉，加權指數終場上漲160點，收上23,666點，回補農曆春節的跳空缺口。發行券商指出，對於機器人族群後續表現看多投資人，不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間，可留意佳能（2374）、華晶科（3059）等相關權證。

法人認為，當前台股走勢震盪之際，操作上應避免過度追價，短線上可分批布局跌深個股，或關注具題材性族群，如機器人、AR 眼鏡、板卡、ASIC、CDMO等。

其中，機器人概念股有題材加持，受惠台北國際工具機展，將於3月3日至3月8日盛大展開，預期AI+機器人為本次工具機展的核心主軸，並展出多面向、多行業的應用，看好服務型機器人有望成為展場焦點，佳能、華晶科等相關供應鏈有望成為下一波新浪潮。

市場研究機構TrendForce指出，在2025年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預估2027年全球人形機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間市場規模的年複合成長率將達154%；服務型機器人受惠於生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。

展望後市，法人指出，機器人的眼睛相關商機帶動供應鏈表現，佳能積極切入運動型相機、穿戴型相機、安控產品及汽車安全影像系統等領域。

而華晶科跨足邊緣視覺AI、3D感測技術等解決方案，由傳統相機組裝代工廠轉型為數位影像解決方案大廠，華晶科以AI視覺公司為定位，多年來耕耘高通及輝達兩大平台，整合3D鏡頭及AI軟硬體及晶片整合解決方案。

權證發行商建議，看好佳能、華晶科的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日五個月以上的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。