全民權證／立積 挑價內外5%

立積（4968）受惠於未來Wi-Fi 7滲透率提高，加上具有成本優勢打入歐系、美系客戶，目前營運底部已過，未來產業發展正向，營運受到法人看好。

立積為為全球Wi-Fi FEM第三大射頻元件設計公司，終端客戶涵蓋三星、任天堂（Nintendo）、LG、Google、亞馬遜及TPlink等。法人預估，營運已在去年第4季見底，今年第1季有望淡季不淡，營收呈現季增；隨地緣政治角力重啟，未來中系客戶去美化、韓系客戶去中化等因素，亦有助推升立積的Wi-Fi FEM市占率，並帶動今年營運及獲利能力顯著成長。

權證發行商表示，投資人如看好立積的投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）