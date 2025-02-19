全民權證／立積 挑價內外5%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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立積（4968）受惠於未來Wi-Fi 7滲透率提高，加上具有成本優勢打入歐系、美系客戶，目前營運底部已過，未來產業發展正向，營運受到法人看好。

立積為為全球Wi-Fi FEM第三大射頻元件設計公司，終端客戶涵蓋三星、任天堂（Nintendo）、LG、Google、亞馬遜及TPlink等。法人預估，營運已在去年第4季見底，今年第1季有望淡季不淡，營收呈現季增；隨地緣政治角力重啟，未來中系客戶去美化、韓系客戶去中化等因素，亦有助推升立積的Wi-Fi FEM市占率，並帶動今年營運及獲利能力顯著成長。

權證發行商表示，投資人如看好立積的投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）

權證 立積

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