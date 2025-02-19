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全民權證／宏捷科 二檔聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
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宏捷科（8086）1月營收2.2億元，月減14%，年減48%，主因農曆春節使工作天數較少。展望今（2025）年第1季，預估營收將呈現季持平至小幅衰退。小米、華為等品牌業者陸續推出新機，大陸官方亦已推出手機補貼政策，均有助於刺激大陸市場需求。

法人上修宏捷科2025年營收3%至49.9億元，主要受惠於大陸手機補貼政策的刺激，2025年1月大陸手機銷量年增近二成，因此可預期未來將有可觀的庫存回補需求。此外，大陸客戶已通過韓系手機客戶認證，法人預計將負責中低階手機50%的份額，第2季放量出貨。權證發行商建議，看好宏捷科後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期天數超過四個月以上的相關權證進行布局。（統一證券提供）

手機 權證 營收

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