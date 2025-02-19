全民權證／元太 瞄準長天期

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

元太（8069）長期深耕電子紙領域，法人指出，在電子紙貨架標籤（ESL）方面，由於ESL能夠實現通過雲端傳輸，即時更新所有賣場的促銷資訊，因此市場需求持續增加。

在物聯網（IoT）日益普及和零售業數位化的不斷發展下，持續推動市場成長，全球ESL市場，預估2024年規模達14億美元，2034年將升至75.9億美元，2024~2034年複合年均成長率（CAGR）21.4%。法人說，先前ESL三色轉四色導致庫存過高，如今庫存去化近尾聲，加上Walmart積極導入，其他零售商有望跟進，使ESL滲透率加速提升，市場逐季恢復成長。

權證發行商建議，看好元太後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日逾100天的認購權證，參與短多行情。（兆豐證券提供）

權證

延伸閱讀

美債ETF強彈！長天期公債要回神了？伊森：關鍵要看10年期國債利率

川普關稅利於美債回歸？長天期美債00679B、00687B有救了嗎

保瑞、美時 押中長天期

債券回來了、債蛙能擦乾眼淚了？專家：00959B長天期投資等級債價值仍在

相關新聞

佳能、華晶科 四檔叫好

台股昨（18）日早盤在平盤上下震盪整理，受惠於台積電神龍擺尾，台股尾盤急拉，加權指數終場上漲160點，收上23,666點...

菱光犀利 選逾四個月

接觸式影像感測模組（CISM）廠菱光（8249），受惠5G和物聯網技術的快速發展，對影像感測器需求強勁，自結今年1月營收...

全民權證／元太 瞄準長天期

元太（8069）長期深耕電子紙領域，法人指出，在電子紙貨架標籤（ESL）方面，由於ESL能夠實現通過雲端傳輸，即時更新所...

全民權證／立積 挑價內外5%

立積（4968）受惠於未來Wi-Fi 7滲透率提高，加上具有成本優勢打入歐系、美系客戶，目前營運底部已過，未來產業發展正...

全民權證／宏捷科 二檔聚光

宏捷科（8086）1月營收2.2億元，月減14%，年減48%，主因農曆春節使工作天數較少。展望今（2025）年第1季，預...

最牛一輪／中光電唱旺 兆豐4C 樂

中光電（5371）今年整體營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰之發動，將帶動TV、PID及NB需求回穩及提前備貨之效益，且Mon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。