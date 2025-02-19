全民權證／元太 瞄準長天期

元太（8069）長期深耕電子紙領域，法人指出，在電子紙貨架標籤（ESL）方面，由於ESL能夠實現通過雲端傳輸，即時更新所有賣場的促銷資訊，因此市場需求持續增加。

在物聯網（IoT）日益普及和零售業數位化的不斷發展下，持續推動市場成長，全球ESL市場，預估2024年規模達14億美元，2034年將升至75.9億美元，2024~2034年複合年均成長率（CAGR）21.4%。法人說，先前ESL三色轉四色導致庫存過高，如今庫存去化近尾聲，加上Walmart積極導入，其他零售商有望跟進，使ESL滲透率加速提升，市場逐季恢復成長。

權證發行商建議，看好元太後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日逾100天的認購權證，參與短多行情。（兆豐證券提供）