期貨商論壇／中鋼期 利多加持

俄烏戰爭即將在本月24日滿三周年，如今傳出有望停火。期貨分析師建議，可留意有災後重建概念受惠的中鋼期（CBF），後市具操作空間。

群益期貨分析，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。俄烏戰爭歷經三年，烏克蘭基礎建設破壞程度嚴重，根據世界銀行估算，未來十年內烏克蘭重建費用，預計約4,110億美元。

雖然烏克蘭是產鋼國家，但只要用鋼需求升溫，全球鋼鐵產業都將同步復甦，激勵近期亞洲鋼廠紛紛調漲價格，如中國最大鋼廠寶鋼、本鋼、鞍鋼開出3月盤價，主力產品如熱軋、厚板、酸洗等每噸皆調漲人民幣100元；中鋼（2002）13日開出3月盤價，大宗底材熱軋每公噸漲300元。

此外，美國對所有進口鋼鐵與鋁產品都加徵25%的關稅。由於中鋼之前出口到美國的鋼鐵已被課徵25%關稅，因此這將會提高中鋼跟其他競爭對手平起平坐可能性，使中鋼在美國市場的競爭力增強。

中鋼董事長黃建智稱，目前美國市場一直在漲，美國熱軋出廠價每噸達874美元，較一個月前的777美元，已經上漲近100美元，歐洲與中國同樣也都開漲盤。重建議題、關稅政策及鋼價調漲皆有利中鋼，投資人不妨可以留意中鋼期做相關操作。（群益期貨提供）