期貨商論壇／藥華藥期 停看聽

經濟日報／ 記者崔馨方整理
藥華藥董事長詹青柳。 聯合報系資料照
藥華藥董事長詹青柳。 聯合報系資料照

藥華藥（6446）日前召開重訊記者會，說明與歐洲通路商AOP違約而向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案。藥華藥確定賠償156.29萬歐元。期貨分析師指出，今年來生技醫療指數在藥華藥受消息面衝擊前，短短一個半月漲幅逾20%，短線衝擊下，投資人不妨留意基本面佳且有題材的標的作為選股方向。

永豐期貨分析，由於ICC駁回藥華藥要求的賠償，表明根據AOP過往臨床藥物價格所調整費用，藥華藥應支付AOP約20.9萬歐元，並支付前次仲裁費用約135.39萬歐元，加上期間孳生的利息費用，藥華藥確定賠償156.29萬歐元，約台幣5,690萬。

藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係，雙方授權合約依然有效，不影響該公司在歐洲穩定出貨，此次仲裁判斷亦不影響藥華藥出貨到歐洲的既定時程。回歸基本面，藥華藥2022年全年營收28億元、2023年51億元、2024年97億元。

因營運擴張速度驚人，顯示該公司高速穩定成長，藥華藥1月營收突破10億元，雖月減9.6%，但因血癌新藥Ropeg在美國需求持續擴張，且競爭藥物Pegasys將延後出貨，因此該案看似不利於公司，但該藥品屬剛需，在競爭藥物延後出貨的情況下，藥華藥雖短線受挫但基本面強勁，靜待消息沉澱後，藥華藥個股期貨反而是個不錯的切入時機。（永豐期貨提供）

期貨交易 藥華藥

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