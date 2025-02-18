台指期 短線有望上攻

股期雙市昨（18）日開高震盪，指數齊步走揚，加權指數終場上漲160點，收在23,666點；台指期上漲143點至23,649點，逆價差為17.11點。期貨分析師表示，建議關注川普政府關稅政策進展與聯準會（Fed）最新會議紀要。

台指期昨日呈現開高走高格局，在台積電（2330）等電子類股拉抬下，延續前日漲幅，終場以紅K棒帶下影線作收。綜合期貨法人指出，目前指數連續兩根紅K棒向上走升，均線排列維持多方格局，有機會突破前波23,719的高點。

操作上，由於短線指數仍有望繼續挑戰突破前高，後續觀察短均線不跌破，盤勢同樣維持多方看待，等待前高突破指數也有望再延續漲勢，建議可嘗試少量偏多操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少9口至6,789口，其中外資淨空單減少572口至28,912口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,890口至9,534口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在23,000 點。

群益期貨表示，外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權略為樂觀，月選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀格局。其中，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI之差距為2萬餘口，買權OI增量不增反減，目前選擇權多方略為表態。

永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.17。VIX指數下降0.43至19.25。外資台指期買權淨金額-0.06億元 ; 賣權淨金額0.47億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。