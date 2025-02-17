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全民權證／日月光 兩檔聚焦
日月光投控（3711）受惠人工智慧（AI）需求強勁，帶動先進封裝業務展望樂觀，加上美國商務部最新禁令效應，有機會大啖轉單商機。
法人指出，AI續強帶動日月光投控先進封裝及測試成長動能，半導體封測成長速度將超越邏輯市場，預估全年先進封裝及測試相關營收將年增加約10億美元，並貢獻封測事業10%成長率。一般業務平穩復甦，法人預估2025年營收中高個位數成長，鑒於先進封裝毛利率高於ATM整體平均，先進封裝營收占比提升將利於ATM毛利率上揚。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與行情。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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