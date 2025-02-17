全民權證／勤誠 挑價內外5%

勤誠（8210）2024年第4季營收雖呈現季減9.5%至38.65億元，季營收仍維持全年次高水準。2025年將首次參與輝達將於美西時間3月17日舉辦的GTC大會，由執行長陳亞男帶隊參加，現場展示與輝達合作MGX最新產品。

法人表示，碰上春節假期工作天數縮短，以及下游傾向避開春節而提早或延後拉貨，2025年1月營收11.18億元、月減30.5%，仍優於預期，主因 AI 需求強勁及新業務機櫃與高U數存儲機殼出貨。在切入新業務機櫃及高U數機殼帶動下，加上AI動能仍強，同步上修HGX、ASIC機殼出貨量預期。

權證發行商建議，可挑選價內外5%以內、有效天期200天以上的相關權證介入。（國泰證券提供）

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