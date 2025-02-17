全民權證／華新 選逾三個月

華新（1605）電力線纜事業受益於台電強韌電網計劃的持續訂單，加上近期國際銅價回升，1月營收141億元，年增4.1％、月增3.2%，寫下歷年同期第三高。

法人分析，華新旗下子公司收購歐洲MST無縫鋼管廠，強化高端不銹鋼業務，也將深化華新在下游應用領域布局。去年華新旗下新加坡子公司WLS，也增資華新永旭在印尼規劃興建不銹鋼盤元廠。

英國倫敦金屬交易所（LME）銅現貨及三個月期貨價格止跌回升，法人預期，2026年銅市場供給缺口將達到74.3萬噸，銅價仍有上漲空間。

權證發行商表示，可挑選價內外5%以內，有效天期90天以上的權證參與行情。（兆豐證券提供）

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