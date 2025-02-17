新興、裕民 四檔來電

2024年散裝航運公司獲利亮眼，短期雖然原物料市場疲軟，但市場期待俄烏停火的重建需求加上族群具高現金殖利率保護，下檔相對有撐。權證發行商表示，可挑新興（2605 )、裕民（2606 )相關認購權證短線操作。

受到中國大陸鋼價持續疲軟，今年來海岬型運價修正導致波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）重回千點以下。3月將進入南美穀物運送需求，市場期待未來若俄烏停火，重建需求帶來鋼材、機械、水泥等相關原物料需求，該區域航行以中小型船為主，受惠相對較高。2022年下滑到11%；2025年預計出口穀物8,370萬噸，比重回升到15%。

烏克蘭戰爭前每年約生產粗鋼2,140萬噸，2024年僅剩758萬噸，同時是鐵礦砂和煤炭出口國，由於鋼廠在戰爭中受到影響，恢復生產需要時間，研判進口設備或是鋼材為優先；而俄羅斯原先被管制的木材、煤、穀物、肥料出口有機會增加，均有利於中小型船。

全球散裝船市場缺船，二手船價居高不下，代表2025年的市場需求是看好；看好中國大陸推出救市計畫撒錢政策，長期會帶動原物料需求攀升，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

新興2024年有售船獲利；裕民累計2024年前三季稅後純益37.43億元，年增104.8%，每股純益（EPS）4.45元。2024年散裝航運公司獲利明顯提升，預估現金殖利率均超過6%，展望2025年殖利率也有機會保持5%以上。