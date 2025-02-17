祥碩、亞光 押長天期

外資買盤反手回補，帶動台股昨（17）日收復短期均線及23,500點等關卡，祥碩（5269）、亞光（3019）等維持強勢整理，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，祥碩主要產品線分為PCIe、SATA、USB等三大類，營收結構可區分為代工業務比重約50%至60%、主控端30%至40%、裝置端晶片10%至20%，產品線毛利率以自有產品線相對較高。

祥碩營收走勢與大客戶存貨建置與調整關聯度高，法人指出，通常第4季隨年底庫存調整後，第1季開始回補存貨，預估本季營收相較前一季及去年同期都有一成以上成長率，毛利率因晶片組代工業務攀升，呈現略降。

展望2025年營運，法人預估祥碩營收可望呈雙位數成長，毛利率維持50%至55%，營業利益率逾30%水準，法人正向看待營運動能向上，主要原因包括超微（AMD）桌機市占率持續成長、USB 4營收貢獻度增加、中國大陸市場非標案去美化政策有利接單、Techpoint收購案效應顯現、中長期添加PCIe 4/5packet switch挹注。

亞光今年持續看好數位相機、車載鏡頭、影像感測器及瞄準器等產品表現，並攜手新加坡MetaOptics搶攻Meta Lens市場大餅。

權證發行商指出，投資人可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。