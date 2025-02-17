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台指期 大區間震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（17）日開高走高，指數齊步走強，現貨指數上漲352點，收在23,505點；台指期上漲324點至23,504點，逆價差為1.33點。期貨分析師表示，目前整體行情格局仍為大區間震盪，震盪過後有機會挑戰前波高點，但仍需留意川普關稅政策為市場帶來的衝擊。

綜合期貨法人建議，美國總統川普發布對等關稅計畫，但未立刻開徵關稅。因此，本周需持續關注川普政府關稅政策，以及聯準會（Fed）將於周四公布會議紀要，並留意Fed官員對經濟、就業、通膨及利率政策的最新看法。

台指期昨日呈現開高走高格局，終場一舉站上所有均線，並突破23,500點，以紅K棒作收、終止日K連五黑。目前指數於短、中、長期均線維持多頭排列趨勢。法人指出，震盪過後有機會挑戰前波高點，仍需留意川普關稅政策為市場帶來的衝擊。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,669口至6,798口，其中外資淨空單減少5,823口至29,484口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,663口至6,644口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,600點。

永豐期貨表示，全月未平倉量put/call ratio值由0.92上升至1.06；VIX指數 下降0.15至19.68。外資台指期買權淨金額-0.15億元，賣權淨金額0.46億元，因此，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨補充，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現樂觀，月、周選保守格局，整體籌碼面略為樂觀格局。技術面金融期率先創高，目前台股三角收斂後往上突破，短線拉回仍可樂觀操作。

台指期 關稅

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