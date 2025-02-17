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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

台股持續震盪，統一期貨指出，靜待2月20日發布的1月FOMC會議紀要，將有機會提升今年貨幣政策方向預測能見度，投資人可留意透過期交所推出的「臺灣永續期貨」交易。

統一期貨表示，川普於18日將發表對半導體關稅政策，預期將造成台股大幅波動。對於想藉此進場布局的投資人，可待明確趨勢方向確立後，再進場建倉。

美國上周公布1月CPI與核心CPI，兩項數據皆高於市場預期；1月PPI年增3.5%，顯示物價加速成長。消息公布後，市場對通膨升溫擔憂加劇。據FedWatch顯示，市場對聯準會全年降息次數估僅1碼，而且降息時間點遞延。消費數據方面，美國零售銷售1月月增率下滑0.9%，遠低於預期和前值，主因是野火與冬季惡劣天候抑制實體購物。

另外，本周市場關注台積電（2330）是否因川普施壓和博通共同拆分英特爾，接手其晶圓代工業務，雖然目前三方皆未出面回應傳言，但此一消息已促使台積電股價表現弱勢，顯示川普對於電子業政策的不確定性導致股市波動。

「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 川普 期貨交易

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