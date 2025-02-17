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期貨商論壇／半導體30期 看旺

經濟日報／ 記者崔馨方整理
半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

凱基期貨表示，台積電（2330）長期來說，兼容並蓄技術壁壘更加厚實，客戶關係更加穩定，上下游策略聯盟，將使韓國三星與日本Rapidus更難有機會可以突破，因此持續看好。

技術面部分，半導體30期貨經歷一周的盤整，均線維持多頭排列，整理期間未破月線屬強勢整理，指數再度上攻到近一個月高點，短期維持強勢格局，之後有機會再挑戰前波高點位置。

凱基期貨表示，川普政府近日要求台積電接手英特爾先進製程晶圓製造業務，引起市場沸騰。政治方面來考量，關稅威脅對寡占的先進製程半導體完全沒有效果，成本將轉嫁終端用戶。

比較台積電與英特爾間的差異，首先是經營策略上的不同，英特爾採整合元件製造IDM模式，台積電則以專業代工OEM模式；其次，製成工藝、材料規格、光刻設備等皆不相同，若由英特爾主導台積電只負責調教，可以預期耗時費力事倍功半；第三，企業文化，英特爾推崇創新等文化適用於上游IC設計，種種因素要說明的是技術面若由英特爾主導，恐將並非市場樂見。

若是考量台灣整體關稅，理論上台積電並不需要為其他企業買單，台灣政府也難以直接要求台積電就範，所以即使台積電為國妥協，政府也必須給予一定的補償，因此在這方面受損不會太大。

（凱基期貨提供）

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台積電 期貨交易 英特爾

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