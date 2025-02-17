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2月台股期指漲324點

中央社／ 台北17日電

台北股市今天終場漲352.72點，收23505.33點。2月台指期以23504點作收，上漲324點，與現貨相較，逆價差1.33點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨23180點、3月期貨23200點。

台股今天終場漲352.72點，收23505.33點，成交金額新台幣3634.21億元。

2月台指期貨以23504點作收，漲324點，成交5萬2922口；3月期貨以23521點作收，漲321點，成交9126口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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