全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）上周雖逢大盤震盪，但股價力守在5日線之上，上周五下跌2元、收178元，有投信買盤連兩天進場承接。

輝達預計3月7日舉辦GTC大會，執行長黃仁勳將針對AI代理、機器人技術、加速運算的未來發展進行演講；會議期間預估也將發表最新晶片技術架構GB300，除加強性能外，亦改善可維護性及客製靈活性。法人看好，隨著輝2月26日將發表財報、3月舉辦GTC大會、5月台北國際電腦展陸續登場，有利AI概念股重拾表現機會。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，包括鴻海中信47購02（063720）、鴻海群益47購13（065355），參與個股行情。（中國信託證券提供）

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