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還沒冷完！今各地晴朗明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

全民權證／昇陽半 兩檔聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

昇陽半導體（8028）受惠晶圓代工廠積極拉貨，及擴產效應顯現，元月營收月增1.8%至3.6億元，創單月歷史新猷，且連五個月遞增，近日外資及投信積極回補，收復所有均線。

法人分析，在製程更趨先進下，晶圓光罩層數不斷提高，生產過程更複雜，帶動再生晶圓消耗量增加。昇陽半多次上修產能規模，法人估目前新竹竹科廠、台中中港廠單月合計月產出約63萬片，今年底攀升至80萬片，朝全球再生晶圓龍頭地位邁進。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關權證，擴大獲利空間，如昇陽半統一54購01（068849）、 昇陽半群益48購01（068742）。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

晶圓代工廠 權證

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